Τηλεφωνική συνομιλία, αργά το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, είχαν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με κύριο θέμα συζήτησης το σχέδιο της αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ντάουνινγκ Στριτ, επισημαίνεται ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ανάγκη για ένα πρακτικό σχέδιο ώστε να ξαναρχίσει η ναυτιλία το συντομότερο δυνατό. Συμφώνησαν να ξαναμιλήσουν σύντομα».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ για τη συνομιλία Τραμπ – Στάρμερ

«Ο πρωθυπουργός μίλησε με τον Πρόεδρο Τραμπ από το Κατάρ σήμερα το βράδυ.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τις συζητήσεις που είχε με ηγέτες του Κόλπου και στρατιωτικούς σχεδιαστές της περιοχής σχετικά με την ανάγκη αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και τις προσπάθειες του Ηνωμένου Βασιλείου να συγκεντρώσει τους εταίρους για να συμφωνήσουν σε ένα βιώσιμο σχέδιο.

Συμφώνησαν ότι, τώρα που έχει επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για το άνοιγμα του Στενού, βρισκόμαστε στο επόμενο στάδιο της εξεύρεσης λύσης.

«Οι ηγέτες συζήτησαν την ανάγκη για ένα πρακτικό σχέδιο ώστε να ξαναρχίσει η ναυτιλία το συντομότερο δυνατό. Συμφώνησαν να ξαναμιλήσουν σύντομα».