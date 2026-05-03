Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ ανέφερε ότι ζήτησε από το Ιράν να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί.

«Τόνισα ότι η Γερμανία υποστηρίζει μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο Βάντεφουλ σε ανάρτησή του στο X σχετικά με τη συνομιλία. «Ως στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο. Το Ιράν πρέπει να αποκηρύξει πλήρως και με τρόπο που να μπορεί να επιβεβαιωθεί τα πυρηνικά όπλα και να ανοίξει αμέσως τα Στενά του Ορμούζ, όπως ζήτησε και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο».