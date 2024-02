Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε στον Μπάιντεν την ελπίδα ότι το αμερικανικό Κογκρέσο θα λάβει μια «σοφή απόφαση» για την έγκριση ενός νέου πακέτου βοήθειας στο Κίεβο.

«Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Είμαι ευγνώμων που που μπορώ να βασιστώ στην πλήρη υποστήριξη του προέδρου Μπάιντεν», έγραψε ο Ζελένσκι στο X. «Πιστεύω επίσης ότι το αμερικανικό Κογκρέσο θα λάβει μια σοφή απόφαση».

Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την επικοινωνία των δύο ηγετών, αναφέρεται ότι ο Μπάιντεν τόνισε στον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες στην στήριξη της μάχης της Ουκρανίας κατά της ρωσικής εισβολής.

Biden called Zelenskiy today after the fall of the city of Avdiivka, as House Republicans balk at more aid.

“This is the cost of Congressional inaction. The Ukrainians continue to fight bravely, but they are running low on supplies,” @NSC_Spox says. pic.twitter.com/fcO6ekU9aZ

