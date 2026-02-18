Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωσε την Τετάρτη επικρίσεις σχετικά με την έκβαση των διήμερων διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, λέγοντας πως οι συνομιλίες στη Γενεύη δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες που υπήρχαν.

«Η Ουκρανία ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο, δεν μπορούμε να πούμε ότι η έκβαση είναι επαρκής», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. Νωρίτερα, είχε κατηγορήσει τους Ρώσους ότι επιδόθηκαν σε κωλυσιεργία στις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Στρατιωτικοί αξιωματούχοι συζήτησαν ορισμένα θέματα σοβαρά και ουσιαστικά. Ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα, θέματα που αφορούν πιθανούς συμβιβασμούς και η ανάγκη συνάντησης σε επίπεδο αρχηγών κρατών δεν έχουν ακόμη συζητηθεί επαρκώς», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε απαιτήσει να συμπεριληφθεί στην ατζέντα των συνομιλιών στη Γενεύη η προετοιμασία μιας συνάντησης μεταξύ του ίδιου και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου έχει εμφανιστεί πρόθυμος για μια τέτοια συνάντηση, αλλά μόνο στη Μόσχα, κάτι που απορρίπτει ο Ζελένσκι.

Πηγές: ΑΜΠΕ, dpa