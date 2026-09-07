Η επανεκκίνηση της αμερικανικής διπλωματίας με στόχο την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο της Ουκρανίας φαίνεται να προσκρούει στη σταθερή στάση του Βλαντίμιρ Πούτιν. Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα που εξέπεμψαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται αποφασισμένος να μην υποχωρήσει από τους βασικούς πολεμικούς του στόχους.

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg που έχουν γνώση των συνομιλιών, η πρόσφατη συνάντηση στο Κρεμλίνο δεν απέφερε κάποια ουσιαστική πρόοδο. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει προσηλωμένος στο σχέδιό του για την πλήρη κατάληψη της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ, εκτιμώντας μάλιστα ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε θέση να ολοκληρώσουν αυτόν τον στόχο μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Από τη ρωσική πλευρά, ωστόσο, οι επαφές κρίθηκαν θετικά. Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, αναφερόμενος στη συνάντηση που διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες, τη χαρακτήρισε με τα εξής λόγια: «Ουσιαστικές, εποικοδομητικές, εξαιρετικά ειλικρινείς και σε κλίμα εμπιστοσύνης».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ για την αποτίμηση των επαφών του Σαββατοκύριακου. Δεν απέκλεισε, επίσης, την επανέναρξη τριμερών συνομιλιών (Ρωσίας, Ουκρανίας, ΗΠΑ), τονίζοντας όμως ότι είναι πρόωρο να καθοριστεί ο χρόνος ή ο τόπος.

Η μετάβαση στο Κίεβο και η στάση Ζελένσκι

Αναχωρώντας από τη Μόσχα, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ μετέβησαν την Κυριακή (6/9) στο Κίεβο για να συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Ο Γουίτκοφ εμφανίστηκε αισιόδοξος σε συνέντευξη Τύπου, δηλώνοντας: «Σημειώσαμε πρόοδο στη Μόσχα. Έχουμε νέες ιδέες και τις φέραμε στο Κίεβο».

Αντίθετα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατήρησε σαφώς πιο επιφυλακτική στάση. Καθώς η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν ακόμη σκληρό χειμώνα, η προσοχή του Κιέβου στρέφεται στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής του άμυνας, μη βλέποντας άμεσο τέλος στις εχθροπραξίες.

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα (7/9), ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε: «Το σημαντικότερο είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ενεργά μαζί, ώστε να διατηρήσουμε ζωντανή τη διπλωματική διαδικασία. Προετοιμάζουμε τις επόμενες συναντήσεις και επαφές».

Το αγκάθι των εδαφικών παραχωρήσεων

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία παραμένει το εδαφικό ζήτημα. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέτει ως απαράβατο όρο την παράδοση του τμήματος του Ντονέτσκ που ελέγχεται ακόμη από τους Ουκρανούς.

Το Κίεβο, από την πλευρά του, απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε συζήτηση για παράδοση των οχυρωμένων πόλεων της περιοχής, τις οποίες υπερασπίζεται σθεναρά από το 2014. Όπως ξεκαθάρισε ο Ζελένσκι, η επίλυση των εδαφικών διαφορών είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να διευθετηθεί αποκλειστικά «σε επίπεδο ηγετών».