Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εκ νέου ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, παρά τις διαψεύσεις της Τεχεράνης.

«Διεξάγουμε τώρα κάποιες πολύ καλές συνομιλίες. Ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής και λίγο πριν από αυτό», είπε από το Μέμφις. «Θέλουν ειρήνη. Έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

Πρόσθεσε ότι ελπίζει «να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλους μας», συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων στη Μέση Ανατολή και του Ισραήλ.

«Το Ιράν έχει μία ακόμη ευκαιρία να σταματήσει τις απειλές του κατά της Αμερικής και των συμμάχων της – και ελπίζουμε να την αξιοποιήσει», δήλωσε. «Όπως και να έχει, η Αμερική και ολόκληρος ο κόσμος θα είναι σύντομα πολύ πιο ασφαλείς».

Επανέλαβε επίσης προηγούμενες δηλώσεις σχετικά με την καταστροφή των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων, λέγοντας ότι «αποσυναρμολογεί συστηματικά την ικανότητα του καθεστώτος να απειλεί την Αμερική».

