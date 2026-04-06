Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην προθεσμία της Τρίτης, που έχει θέσει για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Σχολιάζοντας την πρόταση της Τεχεράνης είπε ότι είναι «σημαντική, αλλά όχι αρκετά καλή».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πασχαλινής εκδήλωσης του Λευκού Οίκου, τόνισε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει πολύ γρήγορα εάν η Ισλαμική Δημοκρατία «κάνει αυτά που πρέπει να κάνει», προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι με τους οποίους διαπραγματεύονται οι ΗΠΑ είναι «λογικοί και όχι τόσο ριζοσπαστικοποιημένοι».

Υπογράμμισε επίσης ότι το ζήτημα του πολέμου αφορά ένα βασικό σημείο, που είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. «Δεν μπορείς να αφήσεις πυρηνικά όπλα στα χέρια τρελών», είπε χαρακτηριστικά.

Το Ιράν είναι «πολύ πιο αδύναμο» σε σχέση με την αρχή του πολέμου, πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σημείωσε επίσης ότι υπό διαφορετικές συνθήκες, θα επέλεγε τη συνέχιση της σύγκρουσης με στόχο την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων του Ιράν: «Αν ήταν στο χέρι μου θα παίρναμε το πετρέλαιο, θα το κρατούσαμε και θα βγάζαμε πολλά χρήματα». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η αμερικανική κοινή γνώμη επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου και επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ανταποκριθεί σε αυτή τη βούληση.

Αναφερόμενος στους Αμερικανούς πιλότους του F-15 που διασώθηκαν από το Ιράν, δήλωσε ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τέλος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι έχει «πολλές εναλλακτικές λύσεις», καθώς ο πόλεμος παρατείνεται: «Θα μπορούσαμε να φύγουμε αμέσως και θα τους χρειαζόταν 15 χρόνια για να ξαναχτίσουν ό,τι είχαν. Θα μπορούσαμε να φύγουμε αμέσως, αλλά θέλω να το τελειώσουμε. Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».