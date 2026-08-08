Σε μία εκτενή και ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή Newsnight του BBC, ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του πρώην Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, τοποθετήθηκε ανοιχτά για τα ζητήματα που μονοπώλησαν την επικαιρότητα γύρω από το όνομά του. Την αμφιλεγόμενη προεδρική χάρη που έλαβε, τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του Τζο Μπάιντεν, αλλά και τον δικό του σκοτεινό αγώνα με τις εξαρτήσεις.

Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά εμφανίστηκε ο Χάντερ Μπάιντεν όταν η συζήτηση πέρασε στην κατάσταση της υγείας του πατέρα του. Αποκάλυψε ότι ο καρκίνος από τον οποίο πάσχει ο πρώην πρόεδρος έχει κάνει μεταστάσεις στα οστά, προκαλώντας του έντονους πόνους και σοβαρή εξασθένηση.

«Ο καρκίνος είναι πραγματικά σκληρός, είναι θλιβερό να το βλέπεις», ανέφερε βουρκωμένος. Παρά τις δυσκολίες, τόνισε ότι ο Τζο Μπάιντεν παραμένει το στήριγμα της οικογένειας, διατηρεί την πολιτική του δραστηριότητα και είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του.

Η προεδρική χάρη και οι επιπτώσεις στην υστεροφημία

Χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ως «τον πιο προνομιούχο άνθρωπο στον κόσμο», ο γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι η πλήρης και άνευ όρων αμνηστία που του χορηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 δεν ήταν μια καλή απόφαση για τον αμερικανικό λαό, το Σύνταγμα ή την πολιτική παρακαταθήκη του πατέρα του.

Παρά τις εν λόγω παραδοχές, υπερασπίστηκε την πράξη του Τζο Μπάιντεν, αποδίδοντάς τη στον φόβο του πρώην προέδρου ότι ο γιος του θα αποτελούσε πολιτικό στόχο με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία.

«Ήμουν ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που μπορούσε να πάρει αυτό το δώρο από τον μοναδικό άνθρωπο που μπορούσε να το δώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως δεν είχε προηγηθεί καμία σχετική συζήτηση μεταξύ τους, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο να μείνει κρυφό.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ο Τζο Μπάιντεν είχε δεσμευτεί δημόσια ότι δεν θα παρενέβαινε στις δικαστικές υποθέσεις του γιου του, οι οποίες περιλάμβαναν καταδίκες για οπλοκατοχή και φορολογικές παραβάσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο καταστροφικό ντιμπέιτ του Ιουνίου του 2024, που οδήγησε στην απόσυρση του πατέρα του από την προεδρική κούρσα, σημειώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά, διερωτώμενος πλέον αν η ασθένεια είχε αρχίσει να τον επηρεάζει από τότε.

Η μάχη του με τον εθισμό και το μέλλον εκτός πολιτικής

Στο κομμάτι των προσωπικών του βιωμάτων, ο Χάντερ Μπάιντεν περιέγραψε με ωμό τρόπο το βάθος του εθισμού του, αποκαλύπτοντας ότι σε περιόδους αιχμής κατανάλωνε σχεδόν ένα γαλόνι (πάνω από 4 λίτρα) βότκα την ημέρα και έκανε χρήση κρακ κάθε 15 λεπτά.

«Ήταν μια κόλαση επί της γης, έψαχνα απλώς τη λήθη για να ξεφύγω από το άγχος», εξομολογήθηκε.

Επίσης, απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την ενεργό πολιτική ή να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα.

Αντίθετα, δήλωσε πως στόχος του είναι να αφοσιωθεί στην υποστήριξη ανθρώπων που παλεύουν με τις εξαρτήσεις, θεωρώντας ότι η προσπάθεια απεξάρτησης είναι ένα ζήτημα που μπορεί να ενώσει την αμερικανική κοινωνία.