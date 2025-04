Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε πριν από λίγο ότι η προγραμματισμένη αύξηση των δασμών στις κινεζικές εισαγωγές στο 104%, θα τεθεί σε ισχύ στις 12:01 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) την Τετάρτη, όπως είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η επίσημη ανακοίνωση ήρθε από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, ενισχύοντας τη βεβαιότητα ότι η Ουάσινγκτον προχωρά στην εφαρμογή του μέτρου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως η πιο δραστική εμπορική κίνηση, μέχρι σήμερα, εναντίον του Πεκίνου.

Μία πρώτη εικόνα από τα πραγματικά δεδομένα στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, οδηγεί στα εξής πρώτα συμπεράσματα:

1) Η Κίνα εδώ και αρκετά χρόνια έχει μειώσει σημαντικά τις εξαγωγές της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτή η πολιτική είναι απολύτως συνειδητή. Αυτό σημαίνει πως η Κίνα είναι λιγότερο ευάλωτη από ότι στο παρελθόν σε αυτή την γιγαντιαία αύξηση δασμών που επέβαλε ο Τραμπ.

2) Η Κίνα δεν επηρεάζεται ενεργειακά από αυτή την απόφαση του Τραμπ. Αντιθέτως, η πτώση της τιμής του πετρελαίου παγκοσμίως, ευνοεί το Πεκίνο στις συναλλαγές του με την Μόσχα για την προμήθεια υδρογονανθράκων.

3) Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ευνοούνται οι επί μέρους διαπραγματεύσεις που έχουν αρχίσει εδώ και καιρό μεταξύ της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Νοτίου Κορέας, ως προς την ενίσχυση των διμερών και των πολυμερών εμπορικών σχέσεων σε όλο το μήκος της Σινικής Θάλασσας.

4) Η Κίνα δεν θα είναι διατεθειμένη να ρίξει στην αγορά αμερικανικά ομόλογα, για έναν απλό λόγο. Έχει επιβαρυνθεί τόσο πολύ από την αγορά αμερικανικού χρέους σε ομόλογα, ίσως λιγότερο από πριν αλλά πάντα σε έναν υπερβολικό όγκο, ώστε να είναι αναγκασμένη να επιδιώκει να μην πέσει η τιμή του δολαρίου. Είναι δηλαδή η Κίνα τόσο εκτεθειμένη με την κατοχή μεγάλου ποσοστού αμερικανικού χρέους, ώστε να μην την συμφέρει ακόμη και μία ελάχιστη μείωση της αξίας του αμερικανικού νομίσματος.

Η απόφαση αντιπροσωπεύει την πιο απότομη αύξηση των δασμών μεταξύ των δύο χωρών από την έναρξη της εμπορικής τους διαμάχης.

Παράλληλα, η Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρούν σε εμπορικές συμφωνίες μόνο όταν αυτές εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Αμερικανών εργαζομένων και συμβάλλουν στη μείωση των εμπορικών ελλειμμάτων της χώρας.

Μάλιστα, τόνισε πως σχεδόν 70 χώρες έχουν προσεγγίσει τις ΗΠΑ για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. «Αυτές οι χώρες σέβονται πολύ τον Πρόεδρο» και πρόσθεσε: «Ο Πρόεδρος δεν πρόκειται πλέον να επιτρέψει στις αμερικανικές εταιρείες να ξεριζώνονται από ανόητες εμπορικές πρακτικές.

«Πρώτα η Αμερική, σε όλη τη διαδρομή».

The market drops about a hundred points while the White House Press Secretary discusses tariffs pic.twitter.com/OBasPoDCek

— Acyn (@Acyn) April 8, 2025