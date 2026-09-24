Την έντονη αμηχανία των Ευρωπαίων έχει προκαλέσει η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να απευθύνουν επίσημη πρόσκληση στον Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να δώσει το «παρών» στη σύνοδο κορυφής της G20, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Μαϊάμι τον προσεχή Δεκέμβριο. Παρά την έκπληξή της, η ευρωπαϊκή πλευρά στέλνει σαφές μήνυμα σταθερότητας, ξεκαθαρίζοντας πως η Ένωση «θα συνεχίσει να καταδικάζει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανεξάρτητα από το ποιοι θα συμμετάσχουν στη σύνοδο».

Η φετινή συνάντηση των 20 ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, όπου τυπικά η Ρωσία παραμένει μέλος, έχει προγραμματιστεί για τις 14 και 15 Δεκεμβρίου και θα διεξαχθεί στο θέρετρο Trump National Doral, ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει να παραστεί αυτοπροσώπως σε σύνοδο της G20 από το 2019 στην Οσάκα, ενώ τα επόμενα χρόνια (2020, 2021, 2023) η συμμετοχή του ήταν διαδικτυακή.

Η αντίδραση της Μόσχας

Η αποκάλυψη της αμερικανικής κίνησης, που ερμηνεύεται ως άμεσο πλήγμα του Ντόναλντ Τραμπ στην προσπάθεια απομόνωσης της Μόσχας από τη Δύση, έγινε από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο διάσκεψης του ΟΗΕ και κατόπιν συνάντησής του με τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε: «Προσκαλέσαμε τον πρόεδρο Πούτιν στην G20».

Ο κ. Ρούμπιο αιτιολόγησε την απόφαση, σημειώνοντας: «Πιστεύουμε ότι είναι μια ευκαιρία να συνομιλήσει όχι μόνο με τον Τραμπ, αλλά και με άλλους ηγέτες του κόσμου. Ελπίζουμε να αποδεχτεί την πρόσκληση». Παράλληλα, τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι διατεθειμένος να συναντηθεί «σχεδόν με οποιονδήποτε», εξηγώντας πως «για να λυθούν προβλήματα, πρέπει να συναντάς όλους τους ανθρώπους, ακόμη και αυτούς με τους οποίους διαφωνείς». Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διμερούς συνάντησης Τραμπ-Πούτιν, αρκεί να «υπάρχει σκοπός πίσω από τη συνάντηση».

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την κίνηση της Ουάσιγκτον. Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, μιλώντας στο RIA Novosti, αρκέστηκε να δηλώσει ότι η τελική απόφαση για το αν ο Πούτιν θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ θα ληφθεί στον κατάλληλο χρόνο και θα ανακοινωθεί μέσω των διπλωματικών οδών. Ήδη από τον περασμένο Απρίλιο, πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προϊδεάσει για τις προθέσεις του, λέγοντας για μια πιθανή παρουσία του Ρώσου ηγέτη: «Αν ερχόταν, πιθανότατα θα ήταν πολύ χρήσιμο».

Σε θέση μάχης η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το άνοιγμα των ΗΠΑ προς τη Ρωσία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη στρατηγική των Ευρωπαίων αξιωματούχων, οι οποίοι ηγούνται της προσπάθειας για διπλωματικό αποκλεισμό του Πούτιν. Η ΕΕ, που θα εκπροσωπηθεί από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντόνιο Κόστα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της μέσω του αναπληρωτή επικεφαλής εκπροσώπου της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ.

«Η G20 είναι ένα καίριο φόρουμ για την αντιμετώπιση υφιστάμενων και αναδυόμενων παγκόσμιων προκλήσεων. Ορισμένες από αυτές έχουν δημιουργηθεί ακριβώς από τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», υπογράμμισε ο κ. Γκιλ, προσθέτοντας με έμφαση: «Υπενθυμίζω επίσης ότι η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις εναντίον Ουκρανών αμάχων αυτή τη στιγμή. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ήταν οι πιο πολύνεκροι μήνες από την έναρξη του πολέμου».

Ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι η σκληρή στάση των Βρυξελλών δεν πρόκειται να καμφθεί: «Αυτό που μπορώ να πω σήμερα είναι ότι αυτή η προσέγγιση, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε συνάντηση της G20».

Στο ερώτημα για το εάν η πρόεδρος της Κομισιόν θα μποϊκοτάρει την πατροπαράδοτη «οικογενειακή φωτογραφία» σε περίπτωση φυσικής παρουσίας του Πούτιν, όπως είχε συμβεί τον Αύγουστο με τους Ευρωπαίους να αρνούνται να φωτογραφηθούν με τον Ρώσο υπουργό Οικονομικών, Άντον Σιλουάνοφ, ο κ. Γκιλ κράτησε κλειστά χαρτιά, απαντώντας: «Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση».

Ακόμη πιο αιχμηρή, ωστόσο, ήταν η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας. Μιλώντας στο Sky News, η κυρία Κάλας, η οποία δεν περιλαμβάνεται στους προσκεκλημένους για το Μαϊάμι, καταδίκασε σθεναρά την προοπτική αμερικανορωσικής επαναπροσέγγισης: «Πρέπει να το συζητήσουμε με τους συναδέλφους μας, αλλά θεωρώ σαφώς λανθασμένη την ομαλοποίηση των σχέσεων με ανθρώπους που ξεκινούν πολέμους, παραβιάζουν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, σκοτώνουν και δίνουν εντολές να σκοτώνονται άμαχοι, αγνοούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και προκαλούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καταστροφή και ανθρώπινο πόνο».