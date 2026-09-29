Με στόχο την περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων και τον συντονισμό σε κρίσιμα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποιεί επίσημη διήμερη επίσκεψη στην Ισπανία. Ο Γάλλος πρόεδρος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μπριζίτ, έφθασε στη Μαδρίτη όπου έτυχε θερμής και λαμπρής υποδοχής στα Βασιλικά Ανάκτορα.

Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποδέχθηκαν ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια, παρουσία και του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Η άφιξή τους στο παλάτι έγινε εν μέσω επίσημου πρωτοκόλλου, με τη συνοδεία της έφιππης βασιλικής φρουράς, τιμητικούς κανονιοβολισμούς και παιανισμούς από τη στρατιωτική μπάντα, παρά τη μικρή καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.

Η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στην ισπανική πρωτεύουσα αναμένεται να επιβεβαιώσει το κοινό βηματισμό Παρισιού και Μαδρίτης στα μεγάλα ευρωπαϊκά μέτωπα, αναδεικνύοντας τις σημαντικές συγκλίσεις που διαμορφώνονται μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Μακρόν θα συναντήσει στη συνέχεια φοιτητές του Πανεπιστημίου Κομπλουτένσε με τους οποίος θα συζητήσει για την προστασία «των δημοκρατιών μας και της νεολαίας μας την ώρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», εξήγησε η προεδρία σε δημοσιογράφους.

Το θέμα αυτό είναι μια από τις τελευταίες μάχες που δίνει ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, ο οποίος ελπίζει πριν αποχωρήσει από την προεδρία τον Μάιο, να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους νέους κάτω των 15 ετών, παρά τα νομικά εμπόδια, έναν στόχο που έχει και ο Ισπανός πρωθυπουργός, για τους νέους κάτω των 16 ετών.

Η ημέρα αυτή, το πρόγραμμα της οποίας είναι κυρίως εθιμοτυπικό, θα ολοκληρωθεί με επίσημο δείπνο στα Ανάκτορα.

Αύριο, Τετάρτη, η οικονομία, η πολιτική και η διπλωματία θα συζητηθούν με περισσότερη ειλικρίνεια σε αυτή την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου προέδρου μετά την επίσκεψη του Νικολά Σαρκοζί το 2009.

Ο Μακρόν και ο Φελίπε ΣΤ΄ αναμένεται να εγκαινιάσουν το πρωί γαλλοϊσπανικό οικονομικό συνέδριο, παρουσία πολλών επιχειρηματικών ηγετών.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα συναντηθεί στη συνέχεια με τον Πέδρο Σάντσεθ στο Παλάτι της Μονκλόα, την επίσημη κατοικία και χώρο εργασίας του Ισπανού πρωθυπουργού νωρίς το μεσημέρι, πριν οι δύο ηγέτες δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.