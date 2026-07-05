Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προγραμματίζει επίσημη επίσκεψη στη Συρία. Την είδηση έκανε γνωστή η συριακή προεδρία, η οποία ωστόσο απέφυγε στην παρούσα φάση να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι του Γάλλου ηγέτη.

Η συγκεκριμένη συνάντηση φέρει έντονο πολιτικό συμβολισμό, καθώς πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη αρχηγού κράτους μεγάλης δυτικής δύναμης στη Δαμασκό, μετά την ιστορική αλλαγή σελίδας και την ανάληψη της εξουσίας στα τέλη του 2024 από τον Πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα.

Η διεύθυνση επικοινωνίας του Σύρου Προέδρου ανέφερε πως ο Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί τη Συρία για να συζητήσει τρόπους με τους οποίους θα ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις και θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, τον οποίο θα συνοδεύει μια αντιπροσωπεία επενδυτών και εκπροσώπων γαλλικών εταιρειών, θα συμμετάσχει σε μια συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τον Πρόεδρο Σάρα και συριακές αντιπροσωπείες.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη στη Συρία ενός Γάλλου Προέδρου, έπειτα από εκείνες του Νικολά Σαρκοζί το 2008-2009, πριν από τη ρήξη που προκάλεσε η καταστολή της «αραβικής άνοιξης» το 2011, από τις αρχές του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο εμίρης του Κατάρ και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχουν επισκεφθεί τη Συρία μετά την πτώση Άσαντ.