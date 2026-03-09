Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να επισκεφθεί το πλήρωμα του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στη βάση της Βάση της Σούδας στην Κρήτη.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Γάλλος πρόεδρος μετέβη στην Πάφο της Κύπρος για τριμερή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κατά την επιστροφή του στη Γαλλία, ο Μακρόν θα πραγματοποιήσει στάση στην Κρήτη προκειμένου να επισκεφθεί το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου.

Τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας αναμένεται να υποδεχθεί στην 115 Πτέρυγα Μάχης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Κρήτη για τη συνάντηση με τον Γάλλο ηγέτη.