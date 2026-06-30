Στο πλαίσιο των καθιερωμένων ετήσιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνει το Ίδρυμα του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου, πολυπληθής αντιπροσωπεία Ελλήνων και Κυπρίων ομογενών φοιτητών βρέθηκε στο Στρατηγείο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο.

Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες για τη διατήρηση της επαφής της νέας γενιάς της διασποράς με τα κρίσιμα εθνικά ζητήματα και την αμυντική θωράκιση της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο Στρατηγείο, οι ομογενείς φοιτητές έτυχαν θερμής υποδοχής και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σειρά από αναλυτικές ενημερώσεις από αρμόδιους αξιωματικούς.

Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων επικεντρώθηκε στην αποστολή και το πολυδιάστατο έργο που επιτελεί η Εθνική Φρουρά, καθώς και στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο δίκτυο των διεθνών αμυντικών συνεργασιών και των κοινών ασκήσεων που αναπτύσσει το ΓΕΕΦ με φίλιες χώρες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως πυλώνα σταθερότητας.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Θεοδώρου, σε χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις και τις αναδυόμενες προκλήσεις, αλλά και στις επιπτώσεις τους στην άμυνα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.