Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο θα βρίσκεται στο Ισραήλ το Σάββατο 28η Φεβρουαρίου, εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χθες Τετάρτη.

Ο Ρούμπιο θα έχει συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το ταξίδι του Αμερικανού ΥΠΕΞ θα γίνει μια εβδομάδα μετά την εναρκτήρια συνεδρίαση, αργότερα σήμερα στην Ουάσινγκτον, του «συμβουλίου ειρήνης» του προέδρου Τραμπ και καθώς η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου διεμήνυσε πως το Ιράν «καλά θα κάνει» να κλείσει συμφωνία μαζί της για να αποφύγει αμερικανική στρατιωτική επίθεση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, που βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, θέλει σκληρή γραμμή έναντι της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα την Τεχεράνη ότι θα διατάξει στρατιωτική επέμβαση αν οι συνομιλίες δεν καταλήξουν σε συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν, ορκισμένοι εχθροί εδώ και τέσσερις δεκαετίες, ξανάρχισαν την 6η Φεβρουαρίου στο Ομάν συνομιλίες, για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο 12 ημερών του Ιουνίου, τον οποίο εξαπέλυσε το Ισραήλ και στον οποίο ενεπλάκησαν για μια μέρα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, βομβαρδίζοντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά.

Ολοκλήρωσαν προχθές Τρίτη στη Γενεύη τον δεύτερο γύρο των έμμεσων διαπραγματεύσεων με μεσολάβηση του Ιράν, με φόντο την εντατικοποίηση της ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στον Κόλπο.

Μετά τις συνομιλίες στην Ελβετία οι δύο κυβερνήσεις γνωστοποίησαν ότι θα συνεχίσουν τη διαπραγμάτευση –που είχε παγώσει εξαιτίας του πολέμου του Ιουνίου–, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απέχουν πολύ από την προσέγγιση των θέσεών τους.