Τη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν οι σπουδαστές της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής στο πλαίσιο του γενικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Κατά την επίσκεψη, περιηγήθηκαν στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν για το εκπαιδευτικό έργο και τις δυνατότητες που παρέχονται στο πλαίσιο της σύγχρονης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επίδειξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων και εργαλείων που αξιοποιούνται από τα στελέχη του Μηχανικού, στις κατασκευές (γέφυρες, οχυρώσεις), εκκαθάριση εκρηκτικών, διασώσεις και τεχνικά έργα σε επιχειρήσεις.

Η επίσκεψη συνέβαλε στην εξοικείωση των σπουδαστών με καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της κατανόησης της εξέλιξης του Όπλου του Μηχανικού, στο πλαίσιο της διακλαδικής συνεργασίας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας.