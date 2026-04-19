Ο Πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν για μια τριήμερη επίσκεψη στο Ισραήλ, κατά την οποία δεν αναμένεται να προβεί σε κάποια δραματική ανακοίνωση σχετικά με τη μεταφορά της πρεσβείας της χώρας του στην Ιερουσαλήμ.

Ο Μιλέι, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή, θα κατευθυνθεί απευθείας στο Τείχος των Δακρύων για να συναντήσει τον Πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του θα συναντηθεί επίσης με τον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ.

Αύριο, ο Μιλέι θα αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας από το Πανεπιστήμιο Bar-Ilan.

Αυτή θα είναι η τρίτη επίσκεψη στο Ισραήλ ως ηγέτης από τον Μιλέι, ο οποίος είναι θερμός υποστηρικτής των πολιτικών τόσο του Νετανιάχου, όσο και του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μιλέι, ο οποίος μεγάλωσε σε καθολική οικογένεια, αλλά μελέτησε τις εβραϊκές γραφές, επικρότησε τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.

Τον περασμένο μήνα, χαρακτήρισε το Ισραήλ «στρατηγικό σύμμαχο» της Αργεντινής με «κοινές αξίες».

Η κυβέρνηση του Μιλέι απέλασε πρόσφατα τον διπλωματικό απεσταλμένο της Τεχεράνης, αφού το Ιράν εξέφρασε αντιρρήσεις για το γεγονός ότι η Αργεντινή χαρακτήρισε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση.