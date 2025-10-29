Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσγειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (29/10, ώρα Ελλάδας) στη Νότια Κορέα, για το τελευταίο σκέλος του ταξιδιού του στην Ασία. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη εκεχειρίας στον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, μετά τις συνομιλίες κορυφής που είχε με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, Λι Τζάε Μιουνγκ.

Ο Τραμπ έφτασε από το Τόκιο λίγες ώρες αφότου η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου κρουζ με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νότια Κορέα, αναμένεται να απευθυνθεί σε επιχειρηματικό φόρουμ και να συναντηθεί με τον Λι στην πόλη Γκιόνγκτζου, γνωστή για τους ιστορικούς της τάφους και τα αρχαία παλάτια.

Όπως μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters, Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η εκκρεμής εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–Νότιας Κορέας, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη — γεγονός που ήδη ενίσχυσε το κλίμα αισιοδοξίας στις διεθνείς αγορές.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, καθ’ οδόν προς τη Γκιόνγκτζου, ο Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία της πυραυλικής δοκιμής της Πιονγκγιάνγκ, δηλώνοντας ότι επικεντρώνεται αποκλειστικά στη συνάντησή του με τον Σι.

«Η σχέση μας με την Κίνα είναι πολύ καλή. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για τον κόσμο», δήλωσε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Τραμπ αναμένεται να μειώσει τους αμερικανικούς δασμούς σε κινεζικά προϊόντα με αντάλλαγμα τη δέσμευση του Πεκίνου να περιορίσει τις εξαγωγές χημικών πρόδρομων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φαιντανύλης. Η μείωση θα μπορούσε να φτάσει έως και το ήμισυ του τρέχοντος δασμού 20%.

Με την άφιξή του στη νότια πόλη Μπουσάν, ο Τραμπ έγινε δεκτός με κανονιοβολισμούς και μουσική υπόκρουση το τραγούδι “YMCA” των Village People — αγαπημένο του προέδρου, που ακούγεται συχνά στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις. Έπειτα, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γκιόνγκτζου για τις επίσημες συναντήσεις.

Δυσκολίες στις εμπορικές συνομιλίες

Παρά την αισιοδοξία, ο Τραμπ δεν έκανε καμία αναφορά στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη Σεούλ. Και οι δύο πλευρές δείχνουν να χαμηλώνουν τον πήχη των προσδοκιών για σημαντικές ανακοινώσεις.

Τον Ιούλιο, ΗΠΑ και Νότια Κορέα είχαν καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία που προέβλεπε επενδύσεις ύψους 350 δισ. δολαρίων από νοτιοκορεατικές εταιρείες στην αμερικανική αγορά, με αντάλλαγμα την αποφυγή υψηλότερων δασμών. Ωστόσο, οι συνομιλίες για τη δομή και τον χρόνο υλοποίησης των επενδύσεων παραμένουν σε αδιέξοδο.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον συνεχίζει να πιέζει τη Σεούλ να αυξήσει τη συνεισφορά της στην κοινή αμυντική δαπάνη, ενώ η Νότια Κορέα ζητά μεταρρυθμίσεις στη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος εργατών για την κατασκευή εργοστασίων, μετά την πρόσφατη επιδρομή σε εγκατάσταση της Hyundai Motor.