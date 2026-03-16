Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί την Τρίτη το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Τζον Χίλι, Υπουργός Άμυνας της χώρας, εκφράζοντας την «ακλόνητη» υποστήριξη στο Κίεβο.

«Απευθύνομαι στον ουκρανικό λαό εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου: δεν θα ξεχάσουμε τον πόλεμο στην Ευρώπη και η αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία παραμένει ακλόνητη. Θα καλωσορίσουμε τον Πρόεδρο Ζελένσκι αύριο», δήλωσε ο Χίλι στους Βρετανούς βουλευτές.

Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε αφήσει να εννοηθεί το πρωί ότι θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι «σύντομα».