Εκπληκτικά πλάνα έχουν κυκλοφορήσει με φάλαινες -δολοφόνους να στοχεύουν δύο τουριστικά σκάφη στην Πορτογαλία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Μια ομάδα φαλαινών βύθισε ένα γιοτ γεμάτο τουρίστες στα ανοικτά των ακτών της παραλίας Fonte da Telha, ενώ ένα δεύτερο σκάφος βορειότερα στα ανοιχτά του Κασκάις έγινε επίσης στόχος.

Ευτυχώς, και οι εννέα άνθρωποι που επέβαιναν στα δύο σκάφη διασώθηκαν από κοντινά τουριστικά σκάφη πριν φτάσουν οι επίσημοι ναυαγοσώστες στο σημείο.

Τα παραπάνω περιστατικά προστίθενται σε μια μακρά λίστα περιστατικών με όρκες τα τελευταία χρόνια, όπου σκάφη έχουν γίνει στόχος στον Βισκαϊκό Κόλπο, στις ακτές του Μαρόκου, στη Βόρεια Θάλασσα και αλλού.

Τώρα, οι επιστήμονες αποκαλύπτουν γιατί οι φάλαινες δολοφόνοι επιτίθενται σε σκάφη – και αποδεικνύεται ότι μπορεί να έχουμε παρεξηγήσει αυτά τα εξαιρετικά ευφυή πλάσματα.

Στην πραγματικότητα, οι όρκες απλώς παίζουν.

Ο Renaud de Stephanis, πρόεδρος της Υπηρεσίας Διατήρησης, Πληροφόρησης και Έρευνας για τα Κητώδη (CIRCE) στην Ισπανία, δήλωσε ότι αυτή η συμπεριφορά είναι «παιχνιδιάρικη, όχι επιθετική».

«Αυτό που συμβαίνει με τις ιβηρικές όρκες και τα σκάφη δεν είναι επίθεση με την έννοια της επιθετικότητας, της θήρευσης ή της εδαφικής άμυνας», δήλωσε στην Daily Mail.

«Δεν μπερδεύουν τις βάρκες με θήραμα, ούτε υπερασπίζονται την περιοχή».

Παρά το γεγονός ότι συχνά αναφέρονται ως «φάλαινες δολοφόνοι», οι όρκες είναι στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας των δελφινιών και δεν είναι καθόλου φάλαινες.

Αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά είναι αναγνωρίσιμα από τα χαρακτηριστικά ασπρόμαυρα σώματά τους, τις λευκές κηλίδες στα μάτια και τις λευκές κοιλιές τους.

Είναι «εξαιρετικά έξυπνα και παιχνιδιάρικα ζώα», είπε ο ειδικός, και το κύριο ενδιαφέρον τους σε μια τέτοια κατάσταση είναι η κάτω πλευρά του σκάφους και τα κινούμενα πηδάλια.

«Αυτό που έχουμε καταγράψει στο Στενό του Γιβραλτάρ, στον Κόλπο του Κάντιθ και στην Πορτογαλία είναι μια συμπεριφορά που μοιάζει με παιχνίδι και αναπτύσσεται από έναν μικρό υποπληθυσμό όρκες», είπε ο Δρ ντε Στεφανίς.

«Εστιάζουν στο πηδάλιο των ιστιοπλοϊκών επειδή αντιδρά δυναμικά όταν πιέζεται – κινείται, δονείται και παρέχει αντίσταση.

«Με άλλα λόγια, είναι διεγερτικό για αυτά».

Η Δρ. Κλερ Άντβικ, ειδικός σε θαλάσσια θηλαστικά στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, συμφώνησε ότι αυτές οι όρκες «επιδίδονται σε παιχνιδιάρικη συμπεριφορά».

Χαρακτήρισε αυτό το πρόσφατο συμβάν στην Πορτογαλία «πολύ ατυχές», καθώς είναι η πρώτη φορά που το σκάφος βυθίζεται μετά από μια αλληλεπίδραση.

«Είναι συναρπαστικό και ικανοποιητικό για αυτά να παίζουν με το πηδάλιο ενός σκάφους – είναι ένα μεγάλο αντικείμενο που εκτείνεται στο νερό και κινείται όταν το χτυπούν», δήλωσε η Δρ. Άντβικ στην Daily Mail.

«Ακόμα πιο διασκεδαστικό για αυτά είναι αν ένας άνθρωπος προσπαθεί να κατευθύνει και το πηδάλιο, τότε δέχονται λίγη αντίσταση και είναι σχεδόν σαν ένα είδος διελκυστίνδας.

«Φυσικά, από την ανθρώπινη οπτική γωνία, αυτό το είδος συμπεριφοράς δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό και δεν τους φαίνεται σαν παιχνίδι καθώς χτυπιούνται.

«Και σε ορισμένες περιπτώσεις το πηδάλιο μπορεί να σπάσει εντελώς και να προκαλέσει την είσοδο νερού στο σκάφος και τελικά τη βύθιση -κάτι που είναι- διασκεδαστικό για τις όρκες, αλλά όχι για τους ανθρώπους».

Σύμφωνα με την Δρ. ντε Στεφανίς και το CIRCE, η καλύτερη συμβουλή για όσους ψαρεύουν όρκες, είναι «να μην σταματήσουν», αν τις εντοπίσουν.

Αυτό στην πραγματικότητα έρχεται σε αντίθεση με τις συστάσεις που δίνονται στην Πορτογαλία, όπου ορισμένες αρχές συμβουλεύουν τα σκάφη να σταματούν όταν εμφανίζονται όρκες.

«Από επιστημονική άποψη, αυτή η συμβουλή των αρχών είναι αντιπαραγωγική», δήλωσε στην Daily Mail.

«Οι όρκες ενδιαφέρονται για την κινητική ενέργεια – αλληλεπιδρούν με κινούμενα αντικείμενα. Εάν το σκάφος σταματήσει, το πηδάλιο γίνεται «εύκολο θήραμα» και η αλληλεπίδραση μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο.

«Εάν το σκάφος συνεχίσει να κινείται, η δυναμική το καθιστά λιγότερο ενδιαφέρον και οι όρκες συνήθως χάνουν το ενδιαφέρον τους πολύ νωρίτερα.

«Διατηρήστε την πορεία και την ταχύτητα (όσο το δυνατόν ασφαλέστερα) και η αλληλεπίδραση συνήθως θα τελειώσει πιο γρήγορα».

Εν τω μεταξύ, η Δρ Άντβικ προτείνει στους ναυτικούς και τους ιστιοπλόους να ρίξουν τα πανιά, να «ενεργοποιήσουν τη μηχανή και να οδηγήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα προς την ακτή» για να αποφύγουν ζημιές στο σκάφος.

Προτείνει επίσης να μένετε σε ρηχά νερά όπου οι όρκες είναι λιγότερο πιθανό να βρίσκονται και να προσπαθείτε να μην κατευθύνετε το πηδάλιο προς τα πίσω (μια προσέγγιση «μην εμπλακείτε» στο παιχνίδι τους).

Οι όρκες είναι οι κορυφαίοι θηρευτές του ωκεανού και είναι γνωστό ότι θηρεύουν μια μεγάλη ποικιλία ειδών, συμπεριλαμβανομένων των νεοσσών της μεγάπτερης φάλαινας και των γκρίζων φαλαινών.

Όταν κυνηγούν μεγαλύτερο θήραμα, οι όρκες χτυπούν με τη σειρά τους το θύμα τους με 35 μίλια την ώρα, καθώς και δαγκώνουν τη σάρκα του και φράζουν την τρύπα του μέχρι να πνιγεί τελικά.

Οι όρκες στοχεύουν και σκοτώνουν ακόμη και μεγάλους λευκούς καρχαρίες και μπλε φάλαινες, το μεγαλύτερο ζώο που είναι γνωστό ότι υπήρξε ποτέ.

Αλλά αν οι άνθρωποι πέσουν στο νερό, είναι πολύ απίθανο να γίνουν το επόμενο γεύμα μιας όρκας.

«Είναι επίσης πολύ έξυπνες και δεν μπερδεύουν τους ανθρώπους με θήραμα – μπορούν να καταλάβουν ότι δεν είμαστε φάλαινα ή φώκια ή ψάρι», είπε η Δρ Άντβικ.

«Αν ένας άνθρωπος έπεφτε στο νερό ενώ οι όρκες σκότωναν μια μπλε φάλαινα, δεν θα περνούσε για θήραμα, αλλά μπορεί να καταλήξει να χτυπηθεί από όλα τα πτερύγιά του και να τραυματιστεί με αυτόν τον τρόπο μπαίνοντας στο δρόμο».

Γιατί οι όρκες κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες;

Οι όρκες είναι οι μόνοι φυσικοί θηρευτές των μεγάλων λευκών καρχαριών. Οι επιστήμονες έχουν βρει αποδείξεις ότι κόβουν τους καρχαρίες και τρώνε τα λιπαρά συκώτια τους.

Οι επιστήμονες εικάζουν ότι αυτή η συμπεριφορά μπορεί να κρύβεται πίσω από την εξαφάνιση των μεγάλων λευκών καρχαριών από τα νερά του False Bay, στα ανοικτά των ακτών του Κέιπ Τάουν.

Οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες σύχναζαν στην περιοχή μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου κάθε έτους, στο πλαίσιο της ετήσιας χειμερινής κυνηγετικής περιόδου.

Τους προσέλκυσε η παρουσία του λεγόμενου Νησιού Φώκιας, ενός βράχου που φιλοξενεί μια τεράστια αποικία φώκιας. Ωστόσο, οι ίδιοι έχουν πέσει θύματα όρκας και βρίσκονται σε καταφύγιο.

Πηγή: dailymail.co.uk