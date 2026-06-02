Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις των επιστημόνων για τις θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού, καθώς το Ελ Νίνιο είναι προ των πυλών. Με μία δραματική ανάρτηση στο Χ, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί πως οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν πάνω από τα κανονικά επίπεδα παγκοσμίως και καλεί τους πολίτες να προετοιμαστούν.

Όπως αναφέρει, η πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου φτάνει το 80%, ενώ εκτιμάται ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να συνεχιστεί τουλάχιστον έως τον Νοέμβριο. «Η πιθανότητα αυτό το φαινόμενο να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο είναι κοντά ή πάνω από 90%», πρόσθεσε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

🆕 WMO confirms: El Niño conditions are developing and are set to influence global temperature and rainfall patterns around the world in the months ahead. Most forecast models suggest it will be at least moderate – possibly strong.

«Οι συνθήκες του Ελ Νίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός θερμαινόμενου πλανήτη. Οι επιπτώσεις θα πλήξουν ακόμα πιο σκληρά, θα φτάσουν πιο μακριά και θα ξεπεράσουν τα σύνορα με καταστροφική ταχύτητα. Η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι μια κλιματική δράση ανάλογη της κρίσης, τερματισμός στη χρήση των ορυκτών καυσίμων, επιτάχυνση της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προστασία των πιο ευάλωτων και παροχή συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για όλους», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Το «Ελ Νίνιο» είναι μία φυσική κλιματική μεταβολή που προκαλεί σημαντικές αλλαγές στη θερμοκρασία των υδάτων του ισημερινού Ειρηνικού Ωκεανού, αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία παγκοσμίως και ενδέχεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στο παγκόσμιο κλίμα για αρκετούς μήνες.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δυνητικά ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο θα επιδεινώσει την ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις και θα αυξήσει τον κίνδυνο καύσωνα τόσο στην ξηρά όσο και στους ωκεανούς», προειδοποίησε η Γενική Γραμματέας του ΠΜΟ Σελέστ Σαούλο.

Το Ελ Νίνιο χαρακτηρίζεται από αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του ισημερινού Ειρηνικού. Συνήθως συμβαίνει κάθε δύο έως επτά χρόνια και διαρκεί περίπου εννέα έως δώδεκα μήνες. Το τελευταίο φαινόμενο Ελ Νίνιο, που ήταν το 2023 και το 2024, κατέστησε τα δύο αυτά χρόνια τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Για την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου ο ΠΜΟ προβλέπει ένα σύνολο συνθηκών που ευνοούν «την επικράτηση θερμοκρασιών άνω του κανονικού σχεδόν σε όλες τις περιοχές του πλανήτη», με αυξημένο κίνδυνο «θερμικού στρες, ξηρασίας σε ορισμένες περιοχές και ακραίων φαινομένων όπως πλημμύρες ή σοβαρές ξηρασίες».

Υπενθυμίζει επίσης ότι τα περιφερειακά κέντρα πρόβλεψης κάνουν λόγο για βροχοπτώσεις «μικρότερες του κανονικού» στη διάρκεια των βροχοπτώσεων από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο στο Κέρας της Αφρικής, λιγότερους από τον μέσο όρο μουσώνες στη νότια Ασία και πιο ζεστές θερμοκρασίες στην Κεντρική Αμερική κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Την ίδια ώρα, το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο το Ελ Νίνιο ενδέχεται να ευνοήσει τον σχηματισμό τυφώνων στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού.