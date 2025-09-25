Λίγο πριν ξεκινήσει συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 20 Αμερικανοί βουλευτές εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ενώ υπενθύμισαν και το θέμα με τους S-400 της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, ζήτησαν από τον Αμερικανό Πρόεδρο και την κυβέρνησή του, να σεβαστούν τη νομοθεσία, προτού προχωρήσουν σε πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Άγκυρα.

Πιο αναλυτικά, σε επιστολή τους προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, οι βουλευτές επισημαίνουν τους σοβαρούς κινδύνους που απορρέουν από την παραμονή και λειτουργία των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400 στην Τουρκία.

Η παρέμβαση αυτή γίνεται τη χρονική στιγμή που οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις δοκιμάζονται.

Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους οι βουλευτές:

«Οι κίνδυνοι ασφαλείας από την απόκτηση και τη συνεχιζόμενη κατοχή του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία είναι γνωστοί. Το S-400 αποτελεί άμεση απειλή για τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων, τόσο του F-16, όσο και του F-35, επιτρέποντας στις ρωσικές Μυστικές Υπηρεσίες να αποκτήσουν πληροφορίες για ευαίσθητη στρατιωτική τεχνολογία των ΗΠΑ, εάν λειτουργούν παράλληλα με αυτές τις πλατφόρμες».

Σημειώνεται πως το 2019, η Τουρκία αποπέμφθηκε από το Πρόγραμμα των F-35, μετά την απόφαση να αγοράσει τους S-400, γεγονός που παραβιάζει τον νόμο CAATSA (Countering American Adversaries Through Sanctions Act) και οδήγησε σε κυρώσεις κατά της Άγκυρας.