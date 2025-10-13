Επιστολή πρόσκλησης προς τους ηγέτες των κρατών- μελών της ΕΕ απέστειλε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, παρουσιάζοντας την ατζέντα των θεμάτων ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 23 Οκτωβρίου.

Το πρώτο θέμα που θα απασχολήσει τους ηγέτες είναι η ενίσχυση της στήριξης προς την Ουκρανία, «επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση για παροχή οικονομικής βοήθειας τα επόμενα έτη».

Στην έναρξη της συζήτησης θα απευθυνθεί στους ηγέτες και ο Ουκρανός Πρόεδρο Ζελένσκι, ενώ, όπως τονίζεται, θα εξεταστούν και οι επιλογές αξιοποίησης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων.

Στο μέτωπο της άμυνας, ο κ. Κόστα υπογραμμίζει ότι θα υπάρξουν δεσμεύσεις και συγκεκριμένες αποφάσεις για έργα ανάπτυξης αμυντικών ικανοτήτων.

Παράλληλα, θα συζητηθεί και ο οδικός χάρτης για την ετοιμότητα άμυνας 2030, που αναμένεται να παρουσιαστεί σύντομα από την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας.

Ο Πρόεδρος, στην επιστολή του, κάνει αναφορά και στις υβριδικές επιθέσεις και τα περιστατικά που καταγράφηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τις «εχθρικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου», γεγονός που «αποτελεί άλλη μια απόδειξη της ανάγκης να επιταχύνουμε τις εργασίες για την επίτευξη κοινής ευρωπαϊκής ετοιμότητας άμυνας έως το 2030».

Ο κ. Κόστα, αναφερόμενος στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσουν οι ηγέτες της ΕΕ, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ καθώς και στο ψηφιακό ευρώ, τονίζοντας πως «η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο Πρόεδρος του Eurogroup, θα συμμετάσχουν στη συζήτηση για την οικονομική κατάσταση στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης σε διευρυμένη σύνθεση».

Επιπλέον, αναφέρεται και στο θέμα της στέγασης, επισημαίνοντας ότι επέλεξε να το συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη «για να αξιολογήσουμε τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να υποστηριχθούν και να συνοδευτούν οι προσπάθειες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτή και αξιοπρεπή στέγαση».

Όπως επισημαίνει, η συζήτηση θα προσφέρει επίσης καθοδήγηση για το επερχόμενο ευρωπαϊκό σχέδιο για την προσιτή στέγαση της Επιτροπής.

Παράλληλα, στη Σύνοδο των Ηγετών των 27 κρατών- μελών της ΕΕ θα τεθεί το ζήτημα της μετανάστευσης, με στόχο να «διασφαλιστεί ότι οι εργασίες συνεχίζονται με υψηλούς ρυθμούς σε όλα τα προτεραιότητας θέματα».

Ο κ. Κόστα αποκάλυψε ότι στη συζήτηση θα τεθούν πτυχές της επιστολής της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το θέμα.

Τέλος, ο ίδιος αναφέρεται και στο θέμα των ημερών και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, θα συζητήσουμε πώς μπορεί η ΕΕ να στηρίξει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, σταθερά θεμελιωμένη στη λύση των δύο κρατών, καθώς και την ανοικοδόμηση της Γάζας», αναφέρει ο κ. Κόστα.