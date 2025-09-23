Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο έγραψε επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά την αμερικανική επίθεση σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά και προσφέρθηκε να συμμετάσχει σε άμεσες συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο, Ρίτσαρντ Γκρένελ.

Στην επιστολή, που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα telegram, από τον αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ο Μαδούρο αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως «ψεύτικες ειδήσεις, διακινούμενες μέσω διαφόρων μέσων ενημέρωσης» – και προσφέρεται να συμμετάσχει σε «άμεση και ειλικρινή συνομιλία με τον ειδικό απεσταλμένο σας».

Η επιστολή, που είναι υπογεγραμμένη από τον Μαδούρο, συντάχθηκε 4 μέρες μετά από αμερικανικό πλήγμα που σκότωσε 11 Βενεζουελάνους σε πλοιάριο το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν περισσότερα πλήγματα εναντίον ταχύπλοων την περασμένη εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε πάνω από δώδεκα φερόμενους διακινητές ναρκωτικών, αν και ο Λευκός Οίκος δεν έχει παρουσιάσει αποδείξεις ή στοιχεία πληροφοριών που να επιβεβαιώνουν ότι τα άτομα που σκοτώθηκαν ήταν εγκληματίες.

Ο Τραμπ την Κυριακή 21/9, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ότι έλαβε την επιστολή του Μαδούρο, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Θα δούμε τι θα γίνει με τη Βενεζουέλα».

Ένας εκπρόσωπος του Γκρένελ και ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Βενεζουέλας αρνήθηκαν να σχολιάσουν την επιστολή.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους διακινητές ναρκωτικών στον κόσμο και ότι συνεργάζεται με καρτέλ για να πλημμυρίσει τις ΗΠΑ με κοκαΐνη νοθευμένη με φαιντανύλη. Τον Αύγουστο, διπλασίασε την αμοιβή για τη σύλληψή του στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Η αυξανόμενη ένταση μεταξύ των δύο χωρών έχει οδηγήσει τις ΗΠΑ να αναπτύξουν πολεμικά πλοία στην περιοχή, σε μια αποστολή που στοχεύει στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά ο Μαδούρο υποστηρίζει ότι πρόκειται για προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος.

Η Βενεζουέλα απάντησε με τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων και την επίδειξη των ρωσικής κατασκευής μαχητικών της αεροσκαφών, ως ένδειξη ισχύος. Ισχυρίζεται, επίσης, ότι έχει κινητοποιήσει εκατομμύρια πολιτοφύλακες.

Στην επιστολή του, ο Μαδούρο αναφέρει ότι στέλνει στις ΗΠΑ αυτό που αποκαλεί «πειστικά στοιχεία για την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών … που αποδεικνύουν ότι η Βενεζουέλα είναι έδαφος ελεύθερο από παραγωγή ναρκωτικών». «Σας προσκαλώ με σεβασμό, Πρόεδρε, να προάγετε την ειρήνη μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης σε όλη την ήπειρο», αναφέρει ο Μαδούρο στην επιστολή.

Ο Γκρένελ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γερμανία, έχει συναντηθεί αρκετές φορές φέτος με τον Μαδούρο για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση Αμερικανών πολιτών που κρατούνται άδικα στη Βενεζουέλα, με αντάλλαγμα εκατοντάδες Βενεζουελάνους μετανάστες που ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως στείλει στο Ελ Σαλβαδόρ.

Ο Γκρένελ κάλεσε ανοιχτά σε αποκλιμάκωση της αντιπαράθεσης, λέγοντας ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα «μπορούν ακόμα να καταλήξουν σε μια συμφωνία», για να αποφευχθεί ο πόλεμος.