Επιστολή προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ απέστειλε ο Μητροπολίτης Αντινόης Παντελεήμων, μέσω της οποίας καταγγέλλει τη συμπεριφορά του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού.

Σε αυτή αναφέρει τα εξής:

«Μακαριώτατε,

Με τον πρέποντα σεβασμό και ειλικρινή αγάπη Χριστού ασπάζομαι την δεξιάν της Υμετέρας Θειοτάτης και Θεοπροβλήτου Μακαριότητος, επιζητώντας τας αγίας και Πατριαρχικάς Υμών ευχάς και ευλογίας.

Η Κυρία Θεοτόκος και Αειπάρθενος Μαρία και η Αγία Μεγαλομάρτυς του Χριστού Αικατερίνα με αξίωσε να εγκαταβιώσω στην Ιερά Αυτοκρατορική Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά κατά το διάστημα 2014-2015.

Λόγω του ότι προσβλήθηκα από δύο κακοήθεις καρκίνους, εξαναγκάστηκα να αποχωρήσω από την Μοναστική Αδελφότητα το 2015.

Η ψυχή και η καρδιά μου παρέμειναν εκεί.

Σε Σύναξη της Αδελφότητος, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Δαμιανός, με την ομόφωνη γνώμη όλων των Πατέρων, με δέχτηκαν ως μέλος της Σιναιτικής Αδελφότητος.

Απευθύνομαι στην Υμετέραν Θειοτάτην Μακαριότητα υπέρ των αδελφών ημών, Ιερομονάχων και Μοναχών, οι οποίοι εκδιώχθηκαν με βίαιον τρόπο από τον τόπο της μετανοίας των.

Καταγγέλλω την βίαιη, παράνομη, ανήθικη και προπαντός αντιχριστιανική συμπεριφορά του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σιναίου Δαμιανού και των ακολούθων του, οι οποίοι παραβίασαν και κυρίευσαν την Μονή χρησιμοποιώντας αθέμητα μέσα, ξένα προς την διακονία ενός Αρχιερέως και Ηγουμένου.

Τους εκδιωχθέντας Πατέρας τους γνωρίζω προσωπικά. Είναι άνθρωποι Ορθοδόξου φρονήματος, αγωνιστές των μοναχικών ιδεών και αρχών, διακρινόμενοι διά την ευσέβεια, ευλάβεια και την αγάπη τους προς την Θεοτόκο και Αειπάρθενο Μαρία και την Αγία Μεγαλομάρτυρα του Χριστού Αικατερίνα της Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Σινά.

Οι οφθαλμοί όλων των Ορθοδόξων στρέφονται προς την Υμετέρα Θειοτάτη Μακαριότητα και αναμένουν την δική Σας διευθέτηση του σοβαροτάτου αυτού προβλήματος.

Ευελπιστώντας ότι η παρούσα ταπεινή επιστολή μου ληφθεί υπ’ όψη και υπέρ των αδικηθέντων Σιναιτικών Πατέρων, και ασπαζόμενος την δεξιάν της Υμετέρας Θεοπροβλήτου Μακαριότητος, διατελώ μετά του προσήκοντος σεβασμού και αγάπης εν Χριστώ τω Θεώ ημών.

Ο Μητροπολίτης Αντινόης Παντελεήμων

Εφησυχάζων Μητροπολίτης Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

Κάλυμνος, 27 Αυγούστου, 2025».