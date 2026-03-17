Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο επιστρέφει στην Κρήτη, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στους κύριους χώρους πλυντηρίων του πλοίου, σύμφωνα με το USNI News.

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, το πλοίο αναμένεται να καταπλεύσει στη Ναυτική Βάση της Σούδας, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες επισκευές.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο το αεροπλανοφόρο είχε αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε ανοικτά του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα του περιστατικού το πλοίο βρισκόταν στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν πως η πυρκαγιά δεν προκλήθηκε από επίθεση. Την ίδια ώρα, άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες που εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο δολιοφθοράς.

Το αεροπλανοφόρο έχει πλήρωμα 4.500 ναύτες και πιλότους μαχητικών.