Πρόβλημα φέρεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια πτήσης της αεροπορικής εταιρείας EasyJet, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου με προορισμό το Αμβούργο της Γερμανίας.

Σύμφωνα με αναφορές το αεροσκάφος τύπου Airbus A320, ενώ βρισκόταν εν πτήσει πάνω από τη Βόρεια Θάλασσα, άλλαξε ξαφνικά πορεία και επέστρεψε στο βρετανικό έδαφος.

Η εξέλιξη αυτή ανέτρεψε τον προγραμματισμό των επιβατών που κατευθύνονταν προς τη γερμανική πόλη, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούσαν τη διαδικασία προσγείωσης.

H αλλαγή της πορείας του φαίνεται και στον παρακάτω live χάρτη του FlightRadar.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το πλήρωμα ανέφερε την παρουσία αναθυμιάσεων- καπνού στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Mέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση από την εταιρεία.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό καταγραφής αεροπορικών περιστατικών @FlightEmergency στο X, «η σήμανση έκτακτης ανάγκης ακολούθησε τις αναφορές για αναθυμιάσεις στο αεροσκάφος».