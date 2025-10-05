Τον επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων πολιτών που κρατούνται από τις Ισραηλινές Αρχές, μετά τη σύλληψή τους ως μέλη του στολίσκου για τη Γάζα, γνωστοποίησε το Ελληνικό ΥΠΕΞ με ανακοίνωσή του το απόγευμα της Κυριακής, (5/10).

Οι Έλληνες συλληφθέντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι αύριο Δευτέρα (6/10), και με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon, ώστε να τους παραλάβει και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:

Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με όλα τα επίπεδα διοίκησης του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, ώστε άμεσα να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση στο πλησίον διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες και να τους επιστρέψει αυθημερόν με ασφάλεια στην Αθήνα».

Παραμένουν προσωρινά στο Κέντρο Κράτησης στην έρημο Νεγκέβ

Στο κέντρο κράτησης στην έρημο Νεγκέβ, μέχρι να απελαθούν, βρίσκονται οι 27 Έλληνες ακτιβιστές, καθώς και τα άλλα μέλη των πληρωμάτων του στολίσκου Sumud.

Οι 11 από τους 27 κάνουν απεργία πείνας, με αίτημα να τερματιστεί η παράνομη, όπως αναφέρουν, κράτησή τους.

Η Αθήνα έχει ζητήσει την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μίλησε εκ νέου με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

Δικηγόροι των ακτιβιστών, ανέφεραν στην ΕΡΤ ότι είναι καλά στην υγεία τους.

«Έχουν ανεβασμένο ηθικό. Θέλουν να διαδώσουν το μήνυμα ότι είναι εδώ για έναν σπουδαίο λόγο», τόνισε μεταξύ άλλων, η δικηγόρος Άσαντ Μπεσάρα προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι πολύ κουρασμένοι.

Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε την Παρασκευή (3/10) τη φυλακή όπου κρατούνται 27 Έλληνες, προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Σήμερα, Κυριακή, η Ελληνίδα πρέσβης στο Ισραήλ βρέθηκε και πάλι στο Κέντρο Κράτησης.

Καταγγελίες για κακομεταχείρισή τους

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΕΔΑ επιβεβαιώνει τις καταγγελίες για κακομεταχείριση και σε Έλληνες ακτιβιστές, η οποία, όπως υποστηρίζει «νομικά ισοδυναμεί με βασανιστήρια, των απαχθέντων που βρίσκονται στις ισραηλινές φυλακές».

Συγκεκριμένα η ΕΕΔΑ επικαλείται τις επίσημες ανακοινώσεις της Adalah, όπου υπήρξαν καταγγελίες για επιθετική συμπεριφορά, απειλές, παρενόχληση και στέρηση ύπνου.

Οι ακτιβιστές εξαναγκάστηκαν να γονατίσουν με τα χέρια δεμένα με πλαστικές χειροπέδες για τουλάχιστον πέντε ώρες, ενώ σε μια προφανή προσπάθεια εκφοβισμού, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας εμφανίστηκε μπροστά στα απαχθέντα μέλη, χαρακτηρίζοντας τους ως «τρομοκράτες».

Τα μέλη του Global Sumud Flotilla και μεταξύ των οποίων οι 27 Έλληνες πολίτες, έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Κετζιότ στην έρημο του Νεγκέβ.

Η πρακτική αυτή, όπως περιγράφει το ΕΕΔΑ, σύμφωνα με το άρθρο 16 της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, συνιστά απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, βασανιστήριο μέσω στέρησης ιατρικής φροντίδας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως ο Έλληνας πολίτης Παντελής Λούβρος στερείται τα φάρμακά του, «γεγονός που συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση πως 11 μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν προχωρήσει σε απεργία πείνας, αντιδρώντας στις συνθήκες κράτησης και απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση όλων.