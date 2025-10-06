Σύμφωνα με πληροφορίες της ιταλικής εφημερίδας La Stampa, σήμερα Δευτέρα πρόκειται να επιστρέψουν με πτήση τσάρτερ, μέσω Αθηνών, οι 15 Ιταλοί ακτιβιστές του Global Sumud Flottilla οι οποίοι βρίσκονται ακόμη έγκλειστοι στις φυλακές του Ισραήλ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Ιταλοί πολίτες πρόκειται να συνταξιδέψουν με τους Έλληνες, μέλη του στολίσκου, που θα επιστρέψουν στην χώρα μας. Ήδη χθες, έφτασαν στην Ρώμη και στο Μιλάνο άλλοι 26 ακτιβιστές, oι οποίοι είχαν συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, κατά την αναχαίτιση του στολίσκου, την περασμένη Τετάρτη.

Οι 15 Ιταλοί που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, είχαν αρνηθεί να υπογράψουν το έγγραφο εθελούσιας εγκατάλειψης της ισραηλινής επικράτειας και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι πριν απελαθούν, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν δίκη.