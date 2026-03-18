Οι αθλήτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν έφτασαν σήμερα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, με σκοπό να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Υπενθυμίζεται πως επτά μέλη της ομάδας είχαν ζητήσει άσυλο από την Αυστραλία και τα πέντε εξ αυτών το απέσυραν.

Οι παίκτριες της ιρανικής ομάδας καταγράφηκαν στην αίθουσα των αφίξεων, όμως δεν έκαναν καμία δήλωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αθλήτριες έφυγαν από το αεροδρόμιο με αστυνομική συνοδεία και μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο της πόλης. Η επιστροφή τους στο Ιράν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν χαρακτηρίστηκαν από το καθεστώς ως «προδότριες», επειδή αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από αγώνα στην Αυστραλία, κατά τη διάρκεια πολεμικής σύγκρουσης της χώρας τους με τις ΗΠΑ – Ισραήλ.

Όμως, τέσσερις αθλήτριες, ανάμεσά τους και η αρχηγός της ομάδας Ζάχρα Γκανμπαρί, καθώς και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου, απέσυραν τελικά το αίτημα ασύλου, φοβούμενες ότι το καθεστώς θα πειράξει με οποιονδήποτε τρόπο τις οικογένειές τους.