Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης 2025, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ανακοίνωσε την Κυριακή (01/03) ότι σκοπεύει να επιστρέψει στη χώρα της μέσα στις επόμενες εβδομάδες, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη διεξαγωγή εκλογών.

Αν και δεν προσδιόρισε συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής, υπογράμμισε πως βασική της επιδίωξη είναι η προετοιμασία «για μια νέα και γιγαντιαία εκλογική νίκη».

Σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πολιτικός κάλεσε τους πολίτες να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την ενότητα που όπως ανέφερε, οικοδομήθηκε κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών του 2023. Τότε, η ίδια είχε επικρατήσει στη διαδικασία ανάδειξης κοινού υποψηφίου της αντιπολίτευσης, με στόχο να αντιμετωπίσει στις κάλπες τον πρώην πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.