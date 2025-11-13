Από σήμερα (13/11) επιτρέπεται στους αστυνομικούς στην Ιαπωνία να πυροβολούν αρκούδες, ύστερα από χαλάρωση των δρακόντειων κανόνων που ισχύουν στη χώρα κατά των πυροβόλων όπλων, προκειμένου να αποτραπούν οι ορισμένες φορές ακόμη και θανατηφόρες επιθέσεις των ζώων αυτών εναντίον ανθρώπων, οι οποίες ώθησαν την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο να εκδώσει προειδοποίηση.

Δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους

Δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους –υπερδιπλάσιοι από πέρυσι και αριθμός ρεκόρ από τότε που άρχισαν να τηρούνται στατιστικά στοιχεία– και πάνω από 100 έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις αρκούδων από τις αρχές Απριλίου στο αρχιπέλαγος. Περιστατικά αναφέρονται σχεδόν καθημερινά από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για περιστατικά με αρκούδες που περιπλανώνται σε κατοικημένες περιοχές, μπαίνοντας σε σπίτια, προκαλώντας καταστροφές σε σουπερμάρκετ ή πλησιάζοντας σε σχολεία.

Οι νομοί Ακίτα και Ιουατέ, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, όπου έχει καταγραφεί η πλειονότητα των επιθέσεων, διοργάνωσαν σήμερα τελετές για να υποδεχθούν τους αστυνομικούς μονάδων αντιμετώπισης των ταραχών, που θα αναπτυχθούν στην περιοχή και θα είναι εξοπλισμένοι με τουφέκια. Ιάπωνες αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο AFP ότι η τροποποίηση των κανόνων για τα πυροβόλα όπλα τίθεται σε ισχύ σήμερα. Τα πιστόλια που φέρουν συνήθως οι αστυνομικοί δεν θεωρούνται αρκετά ισχυρά για να σκοτώσουν μια αρκούδα.

Προειδοποίηση από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο ανήρτησε χθες, Τετάρτη, στον ιστότοπό της «προειδοποίηση που αφορά την άγρια πανίδα», για να συστήσει στους πολίτες της να αποφεύγουν την πεζοπορία μόνοι τους στις περιοχές στις οποίες έχουν θεαθεί αρκούδες, ή ακόμη και να μην πηγαίνουν εκεί καθόλου.

Η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε επίσης τους επισκέπτες να αποφεύγουν να περπατούν μόνοι τους στις περιοχές στις οποίες υπάρχουν αρκούδες. Οι θεάσεις και οι επιθέσεις αρκούδων έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Χθες, ένα αρκουδάκι εμφανίστηκε κοντά στο αεροδρόμιο Ιουατέ Χαναμάκι στον νομό Ιουατέ, προκαλώντας το κλείσιμο του διαδρόμου προσαπογείωσης για πάνω από μια ώρα και την καθυστέρηση δύο εσωτερικών πτήσεων, δήλωσε στο AFP ο τοπικός αξιωματούχος Σιγκέο Κόνο.

Ανάπτυξη στρατού σε δύο νομούς

Ο στρατός αναπτύχθηκε επίσης την περασμένη εβδομάδα στους δύο νομούς στη βορειοανατολική Ιαπωνία, αλλά οι στρατιώτες δεν φέρουν όπλα. Είναι εξοπλισμένοι με σπρέι απώθησης αρκούδων, ραβδιά, ασπίδες, γυαλιά προστασίας, αλεξίσφαιρα γιλέκα και μηχανισμούς εκτόξευσης διχτυών. Αυτοί θα βοηθήσουν στη μεταφορά παγίδων για αρκούδες, κυνηγών και των ζώων που θα αιχμαλωτίζονται.

Λόγω έλλειψης τροφής, ιδίως βελανιδιών, αριθμός αρκούδων, ο πληθυσμός των οποίων αυξάνεται ραγδαία στο αρχιπέλαγος, έφτασε σε αναζήτησή της στις πόλεις, καθώς η μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές έχει καταστήσει λιγότερο ευδιάκριτα τα σύνορα ανάμεσα στα δάση και τις αστικές περιοχές, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ