Στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν του Ιράν, ένα διοικητικό κτίριο του τομέα φυσικού αερίου και μια εγκατάσταση μείωσης πίεσης υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Οι επιθέσεις προκάλεσαν φθορές τόσο στις ίδιες τις εγκαταστάσεις όσο και σε κοντινές κατοικίες.

 


Την ίδια στιγμή, πύραυλος έπληξε περιοχή κοντά σε αγωγό που τροφοδοτεί με φυσικό αέριο ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στη νοτιοδυτική πόλη Χοραμσάρ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Κουβέιτ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το πλήγμα αυτό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο των επιθέσεων ή την ταυτότητα των δραστών.

