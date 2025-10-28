Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στο στρατό για «άμεσα και ισχυρά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας», ανακοίνωσε το γραφείο του, μετά από σύσκεψη σχετικά με την αντίδραση του Ισραήλ στις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας.

Συγκεκριμένα, σε δήλωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού αναφέρεται:

«Μετά τις διαβουλεύσεις για θέματα ασφάλειας, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στο Στρατιωτικό Επιτελείο να πραγματοποιήσει αμέσως ισχυρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας».

Η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς σημειώθηκαν νέες παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, μεταξύ των οποίων και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων.

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες από τους Times of Israel, ισραηλινά στρατεύματα που εδρεύουν στη Ράφα στη νότια Γάζα, δέχτηκαν πυρά τα οποία ανταπέδωσαν προς τους επιτιθέμενους. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ισραηλινούς βομβαρδισμούς πυροβολικού στην περιοχή της Ράφα.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν σε επίθεση στην περιοχή της Ράφα. Ο στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς για την επίθεση, αν και η ισλαμιστική οργάνωση δήλωσε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τους δράστες στις περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από τον Ισραηλινό Στρατό.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τέθηκε σε ισχύ μετά την μεσολάβηση του αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 10 Οκτωβρίου, υπό τον απαράβατο όρο της παράδοσης των ομήρων, ζωντανών ή νεκρών, που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα.

Έκτοτε, η Χαμάς παρέδωσε 18 ζωντανούς ομήρους και άλλες 16 σορούς, ενώ μία ακόμη θα παρέδιδε σήμερα.

Ωστόσο, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα αναβάλει την παράδοση της σορού του Ισραηλινού αιχμαλώτου που βρήκε νωρίτερα σήμερα, «λόγω παραβιάσεων» από το Ισραήλ.

Βίντεο του IDF δείχνει μέλη της Χαμάς να «σκηνοθετούν» την εύρεση σορού Ισραηλινού ομήρου

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στο Ισραήλ, η σπίθα που άναψε τη φωτιά για την εντολή του Μπενιαμίν Νετανιάχου για νέα σφοδρά χτυπήματα στη Γάζα, ήταν ένα βίντεο που τράβηξαν οι IDF μέσω drone και το οποίο απεικονίζει μαχητές της Χαμάς στην ουσία να «σκηνοθετούν» την εύρεση της σορού, καθώς την πετούν από ύψος μέσα σε ένα λάκκο.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof: Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers. Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Στρατός:

«Η Χαμάς ψεύδεται για τους ομήρους μας και ιδού η απόδειξη:

Χθες, τρομοκράτες της Χαμάς βιντεοσκοπήθηκαν να αφαιρούν λείψανα από μια προετοιμασμένη κατασκευή και να τα θάβουν ξανά κοντά, προτού καλέσουν εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού για να στήσουν μια ψευδή «ανακάλυψη» για τους φωτογράφους.

Παρά το γεγονός ότι ισχυρίζεται ότι δυσκολεύεται να εντοπίσει τα πτώματα των νεκρών ομήρων, η Χαμάς συνεχίζει να κρατά και να χειραγωγεί τα λείψανα που αρνείται να παραδώσει βάσει της συμφωνίας.

Οι ισχυρισμοί της Χαμάς για έλλειψη μηχανικού εξοπλισμού είναι αβάσιμοι, καθώς τέτοια εργαλεία δεν είναι απαραίτητα για τη μεταφορά των λειψάνων και δεν εμποδίζουν την επιστροφή των νεκρών ομήρων».

Πληροφορίες: Jerusalem Post – Times of Israel

Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος