Βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε εκρηκτικά στην ορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Ντουέιλαα της Δαμασκού, στη Συρία.

Οι πρώτες αναφορές μιλούν για πολλούς νεκρούς, που πιθανόν να ξεπερνούν τους 10, και περίπου 20 τραυματίες.

Η βόμβα ήταν τοποθετημένη σε αυτοκίνητο.

BREAKING: A suicide attack took place at the St. Elias church in Dwel’a, on the eastern outskirts of Damascus.pic.twitter.com/Pen5sp25cc

— Clash Report (@clashreport) June 22, 2025