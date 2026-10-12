«Είμαστε όλοι προσεκτικοί. Κανένας δεν πανικοβάλλεται», αναφέρει η Ειρήνη Χιώτη, καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, στον απόηχο των φονικών επιθέσεων στο αεροδρόμιο της πόλης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η κ. Χιώτη επισημαίνει ότι σε γενικές γραμμές «η καθημερινότητα συνεχίζεται. Business as usual, δηλαδή. Δεν βλέπω καμία άλλη αλλαγή», με τους κατοίκους να βρίσκονται σε επιφυλακή, να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να περιορίζουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους.

Τηλεκπαίδευση και μέτρα αυτοπροστασίας

Την ίδια ώρα, τα μαθήματα στα πανεπιστήμια και στα σχολεία πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Οι κάτοικοι παραμένουν σε αναμονή για τυχόν νεότερες οδηγίες, ενώ η καθηγήτρια υπογραμμίζει την ανάγκη προσοχής: «ακούμε τις οδηγίες και προσέχουμε. Μένουμε μακριά από τα παράθυρα και προσέχουμε να μην κάνουμε μετακινήσεις που δεν χρειάζονται».

Αβεβαιότητα για τις αεροπορικές πτήσεις

Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα επικρατεί στον τομέα των αεροπορικών μετακινήσεων, καθώς η δυνατότητα αναχώρησης από το Ριάντ ή άφιξης στην πόλη αποτελεί το βασικό πρόβλημα. Η κ. Χιώτη δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αν το αεροδρόμιο παρέμενε κλειστό, σημειώνοντας ότι η κατάσταση ενδέχεται να μεταβάλλεται συνεχώς.

Ψυχραιμία στους φοιτητές και στάση αναμονής

Όσον αφορά τους φοιτητές της, στους οποίους περιλαμβάνονται και ξένοι υπήκοοι, η καθηγήτρια αναφέρει ότι δεν διαπιστώνει έντονες αντιδράσεις πανικού, καθώς όλοι επιδεικνύουν προσοχή. Παράλληλα, σχετικά με το ενδεχόμενο επίσημης απάντησης στις επιθέσεις, σημείωσε ότι μέχρι τη στιγμή της συνέντευξης δεν είχε δει σχετικές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης.

Η ελληνική κοινότητα και το χρονικό των επιθέσεων

Στο Ριάντ δραστηριοποιείται ελληνική κοινότητα και λειτουργεί ελληνική πρεσβεία, με τα μέλη της παροικίας να διατηρούν συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους. Η ίδια επιβεβαιώνει πως βρίσκεται σε επαφή με άλλους Έλληνες και ότι η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια τεταμένη συγκυρία, καθώς ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν σε νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, μία ημέρα αφότου προηγούμενο πλήγμα —την ευθύνη για το οποίο ανέλαβαν οι Χούθι— στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό περισσότερων από 300.