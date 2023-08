Τουλάχιστον τέσσερα μεταγωγικά αεροσκάφη Ιλιούσιν Il-76 υπέστησαν ζημιές σε επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικού αεροδρομίου στην πόλη Πσκοφ της βορειοδυτικής Ρωσίας, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Εσθονία και τη Λετονία, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο περιφερειάρχης Μιχαήλ Βετζέρνικοφ ανέφερε λίγη ώρα νωρίτερα μέσω Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για να αποκρούσει επίθεση UAVs.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από ρωσικά ΜΜΕ εικονίζουν πυκνό καπνό να υψώνεται από το αεροδρόμιο, ενώ κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για εκρήξεις και πυρά.

4 Il-76 aircraft were damaged after a Ukrainian drone attack on a military airfield in Pskov, northwestern Russia.#UkraineWar pic.twitter.com/BejhqY9aSo

— 21c AR (@21c_AR) August 29, 2023

