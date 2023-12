Ανθρωπιστική οχηματοπομπή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) έγινε χθες Κυριακή στόχος φονικής επίθεσης στο Χαρτούμ, με απολογισμό δυο νεκρούς και επτά τραυματίες, ανακοίνωσε η οργάνωση περίθαλψης και βοήθειας, εκφράζοντας «σοκ».

Two people have been killed and seven others injured in a “deliberate attack” on an aid convoy in Sudan’s capital Khartoum, the Red Cross has said https://t.co/UOLVzw3bj6

