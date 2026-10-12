Το Ιράν εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε την περασμένη εβδομάδα από το βήμα της Πνύκας.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τους ελληνοπερσικούς πολέμους.

Ο Εσμαϊλ Μπαγκάι, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σχολίασε την ομιλία του Ρούμπιο κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας.

«Οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και η επιλογή αυτού του πλαισίου από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, πρέπει να θεωρηθούν μέρος του ‘’γνωστικού πολέμου’’ των ΗΠΑ. Η παρουσίαση μιας διαστρεβλωμένης εικόνας των ιστορικών γεγονότων, προκειμένου να δικαιολογηθεί η πολεμοκάπηλη στάση της Αμερικής, είναι επικίνδυνη, και συνιστά αδικία απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Φυσικά, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών παραδέχθηκε άθελά του ορισμένες πραγματικότητες: ότι το Ιράν, ως έννοια, ιδέα και ήθος, έχει αντέξει στο πέρασμα χιλιάδων ετών», τόνισε επίσης ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Τι είπε ο Μάρκο Ρούμπιο για τους ελληνοπερσικούς πολέμους

Με φόντο την Ακρόπολη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε αναφορά στους ελληνοπερσικούς πολέμους και πιο συγκεκριμένα στην καταστροφή της Αθήνας από τον στρατό του βασιλιά Ξέρξη, το 480 π.Χ.

Το ιστορικό αυτό γεγονός το παρουσίασε ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. «Οι Πέρσες λεηλάτησαν τους ναούς, έκαψαν τα ιερά και ισοπέδωσαν την Ακρόπολη», ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είχε σκοπό να συνδέσει τους ελληνοπερσικούς πολέμους με τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις και τον πόλεμο με το Ιράν.

«Θα ζητούσα από τους συμβούλους του κ. Ρούμπιο να του προσφέρουν ένα αντίτυπο του Ντιβάν (Συλλογή Ποιημάτων) του (Πέρση ποιητή) Χαφέζ, ώστε να μπορέσει να γνωρίσει τη λεπτότητα του ιρανικού πολιτισμού και της κουλτούρας», είπε, κλείνοντας ο εκπρόσωπος του Ιρανικού ΥΠΕΞ.