Αμερικανικές επιδρομές κατά στόχων των Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσε, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλούμενος τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών κατά των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και προειδοποίησε ότι, αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις κατά των εμπορικών πλοίων και των αμερικανικών πολεμικών πλοίων, «η κόλαση θα πέσει επάνω σας και δεν θα έχετε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο».

Ταυτόχρονα, ζήτησε από το Ιράν «να διακόψει αμέσως» την υποστήριξη προς «τους τρομοκράτες Χούθι».

Several airstrikes, possibly by U.S-led coalition forces, against Houthi sites located near Sanaa International Airport, with a number of explosions heard followed by a thick column of black smoke. pic.twitter.com/RBOHTxQ8w7 — OSINTdefender (@sentdefender) March 15, 2025

«Η υποστήριξη προς τους τρομοκράτες Χούθι πρέπει να σταματήσει αμέσως! Μην απειλείτε τον αμερικανικό λαό, τον πρόεδρό του (…) ή τους διαύλους της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Και αν το κάνετε, προσοχή, διότι η Αμερική θα σας επιρρίψει ακέραια την ευθύνη και δεν θα είμαστε ευγενικοί!».

Στην Υεμένη, το υπουργείο Υγείας των Χούθι ανακοίνωσε στο «Χ» ότι τουλάχιστον εννέα πολίτες σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν από τις αμερικανικές επιδρομές στη Σαναά.

Intensive airstrikes ordered by President Trump against the Houthis in Yemen. Long overdue. Biden's weak response to Iran-backed Houthi piracy and terrorism just encouraged them. pic.twitter.com/6xUTzktJUw
— Rɪᴄʜᴀʀᴅ Kᴇᴍᴘ ⋁ (@COLRICHARDKEMP) March 15, 2025

Οι αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιούνται λίγες ημέρες αφού οι Χούθι ανακοίνωσαν σχέδια για την επανάληψη των επιθέσεων κατά ισραηλινών πλοίων που πλέουν στην Ερυθρά, την Αραβική Θάλασσα, το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και τον Κόλπο του Αντεν, τερματίζοντας την ανάπαυλα που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο μαζί με την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Χούθι εξαπέλυσαν περισσότερες των 100 επιθέσεις κατά πλοίων από τον Νοέμβριο του 2023 σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, διαταράσσοντας τη διεθνή ναυσιπλοΐα και αναγκάζοντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιλέγουν μακρύτερες και περισσότερο κοστοβόρες θαλάσσιες οδούς.

«Η επίθεση των Χούθι κατά των αμερικανικών πλοίων δεν θα γίνει ανεκτή. Θα κάνουμε χρήση συντριπτικής θανατηφόρας ισχύος μέχρι να επιτύχουμε τον στόχο μας», προειδοποίησε, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Τραμπ.

CENTCOM releases footage of F/A-18s from USS Harry S. Truman taking off for strikes on Houthi-controlled Yemen. https://t.co/k2MffW2Wv7 pic.twitter.com/dnG6BuMMRb — Open Source Intel (@Osint613) March 15, 2025

Ολόκληρη η ανάρτηση του Τραμπ:

«Σήμερα, διέταξα τον στρατό των ΗΠΑ να εξαπολύσει αποφασιστική και ισχυρή στρατιωτική δράση κατά των τρομοκρατών Χούθι στην Υεμένη. Έχουν εξαπολύσει μια αδυσώπητη εκστρατεία πειρατείας, βίας και τρομοκρατίας εναντίον αμερικανικών και άλλων πλοίων, αεροσκαφών και drones.

Η απάντηση του Τζο Μπάιντεν ήταν αξιολύπητα αδύναμη, οπότε οι ασυγκράτητοι Χούθι συνέχισαν να πραγματοποιούν τις δράσεις τους. Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε που ένα εμπορικό πλοίο με αμερικανική σημαία διέσχισε με ασφάλεια τη Διώρυγα του Σουέζ, την Ερυθρά Θάλασσα ή τον Κόλπο του Άντεν. Το τελευταίο αμερικανικό πολεμικό πλοίο που πέρασε από την Ερυθρά Θάλασσα, πριν από τέσσερις μήνες, δέχτηκε επίθεση από τους Χούθι πάνω από 12 φορές. Χρηματοδοτούμενοι από το Ιράν, οι τραμπούκοι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικών αεροσκαφών και στόχευσαν τα στρατεύματά μας και τους συμμάχους μας. Αυτές οι ανελέητες επιθέσεις έχουν κοστίσει στις ΗΠΑ και στην Παγκόσμια Οικονομία πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ, ταυτόχρονα, θέτουν σε κίνδυνο αθώες ζωές.

Η επίθεση των Χούθι σε αμερικανικά πλοία δεν θα είναι ανεκτή. Θα χρησιμοποιήσουμε συντριπτική θανατηφόρα δύναμη μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας. Οι Χούθι έχουν πλήξει τη ναυτιλία σε μια από τις πιο σημαντικές πλωτές οδούς του κόσμου, ακινητοποιώντας τεράστιες περιοχές του παγκόσμιου εμπορίου και επιτίθενται στη βασική αρχή της Ελευθερίας της Ναυσιπλοΐας από την οποία εξαρτάται το Διεθνές Εμπόριο.

Οι γενναίοι πολεμιστές μας πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή εναέριες επιθέσεις στις βάσεις, τους ηγέτες και τις πυραυλικές άμυνες των τρομοκρατών για να προστατεύσουν την αμερικανική ναυτιλία, τον αεροπορικό και ναυτικό εξοπλισμό και να αποκαταστήσουν την ελευθερία πλοήγησης. Καμία τρομοκρατική δύναμη δεν θα εμποδίσει τα αμερικανικά εμπορικά και ναυτικά πλοία να πλέουν ελεύθερα στις πλωτές οδούς του κόσμου.

Προς όλους τους τρομοκράτες Χούθι, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ, ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ, ΘΑ ΒΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΔΕΙ!

Προς Ιράν: Η υποστήριξη στους τρομοκράτες Χούθι πρέπει να σταματήσει ΑΜΕΣΑ! ΜΗΝ απειλείτε τον Αμερικανικό Λαό, τον Πρόεδρό του, ο οποίος έχει λάβει μία από τις ισχυρότερες εντολές στην Προεδρική Ιστορία, ή τις παγκόσμιες ναυτιλιακές λωρίδες. Αν το κάνετε, ΠΡΟΣΟΧΗ, γιατί η Αμερική θα σας καταστήσει υπόλογους και, δεν θα είμαστε καλοί με αυτό!».