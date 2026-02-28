ΠΚ

1) Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» στο Ιράν, με στόχο την εξάλειψη των «επικείμενων απειλών» από το καθεστώς της χώρας, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

2) Η επιχείρηση είναι «μαζική και συνεχιζόμενη», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεσμευόμενος να χρησιμοποιήσει «συντριπτική δύναμη και καταστροφική ισχύ» για να καταστρέψει τους ιρανικούς πυραύλους και να εξασφαλίσει ότι η χώρα δεν θα μπορέσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

3) Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο να «απομακρύνουν την υπαρξιακή απειλή» που αποτελεί το ιρανικό καθεστώς, καθώς προέτρεψε τον λαό του Ιράν να ανατρέψει την κυβέρνηση.

4) Λίγο νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει «προληπτικές» επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

5) Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν ότι το Ιράν είχε ανταποδώσει με «βροχή πυραύλων» και ότι προσπαθούσαν να τους αναχαιτίσουν. Το Ισραήλ έχει κλείσει τον εναέριο χώρο του.

6) Εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, την ιρανική πρωτεύουσα, όπου καπνός ήταν ορατός στον ορίζοντα, καθώς και σε πολλές άλλες πόλεις. Το Ιράν έχει κλείσει τον εναέριο χώρο του.

7) «Η ώρα της ελευθερίας σας πλησιάζει», δήλωσε ο Τραμπ στους Ιρανούς πολίτες, προτρέποντάς τους να «αναλάβουν την εξουσία της κυβέρνησής τους» μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

8) Οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έληξαν χωρίς αποτέλεσμα την Παρασκευή, με την πρόταση να πραγματοποιηθούν περαιτέρω συζητήσεις την επόμενη εβδομάδα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ικανοποιημένος» με την πρόοδο των συζητήσεων.

9) Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο Reuters το Σάββατο.