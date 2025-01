Mε δεικτικό και προκλητικό τρόπο απάντησε ο Έλον Μασκ στον Τζάστιν Τριντό, που απέρριψε κατηγορηματικά την ατζέντα που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, να γίνει η χώρα του η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025