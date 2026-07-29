Συναγερμός σήμανε στις αιγυπτιακές αρχές έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του λιμανιού της Νταμιέτα. Βάσει των πρώτων στοιχείων που συνέλεξε η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey, το συμβάν οφείλεται σε στοχευμένη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον δεξαμενόπλοιου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), το οποίο ανήκει σε αμερικανική εταιρεία.

Από την ανατίναξη προκλήθηκαν αποκλειστικά υλικές φθορές στο σκάφος, χωρίς να καταγραφεί κάποιος τραυματισμός ή απώλεια ζωής ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος.

NASA FIRMS detected a fire where the US-owned LNG carrier “ENERGOS WINTER” was docked this afternoon, left the port at the same time. *newly circulating footage confirm the identification. https://t.co/YFX9X3rk01 pic.twitter.com/4jKa1DPgdT — MenchOsint (@MenchOsint) July 29, 2026

Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το χτύπημα στη θαλάσσια περιοχή της Αιγύπτου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Επίσης η εταιρεία παροχής λιμενικών υπηρεσιών Inchcape ενημέρωσε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε δύο δεξαμενόπλοια με LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) στην Νταμιέτα.