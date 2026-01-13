Δύο δεξαμενόπλοια, που περίμεναν να φορτώσουν στο τερματικό του Caspian Pipeline Consortium, χτυπήθηκαν από drones την Τρίτη, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters.

Το δεξαμενόπλοιο «Delta Harmony» διαχειρίζεται από την εταιρεία «ελληνικά δεξαμενόπλοια Delta», σύμφωνα με την LSEG, και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από την Tengizchevroil. Το δεξαμενόπλοιο «Matilda», το οποίο επίσης χτυπήθηκε από τα drones, έχει διαχειριστή την ελληνική «Thenamaris» και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από το Karachaganak, προσθέτει τo τηλεγράφημα του Reuters.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν η επίθεση πραγματοποιήθηκε από εναέρια ή θαλάσσια drones, ή από συνδυασμό και των δύο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία φέρεται να σβήστηκε άμεσα. Το Delta Harmony, εξακολουθεί να πλέει προς νότια κατεύθυνση.