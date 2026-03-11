Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι της Σαλάλα του Ομάν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, καθώς το Ιράν συνεχίζει να στοχεύει υποδομές του Κόλπου σε αντίποινα για τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.

«Μια πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν, ενώ άλλα έπληξαν δεξαμενές καυσίμων στο λιμάνι της Σαλάλα», αναφέρει το Πρακτορείο Ειδήσεων του Ομάν, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Η ιδιωτική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Vanguard Tech ανέφερε ότι ανεστάλησαν ο εργασίες του λιμανιού, μετά την επίθεση στο νότιο τμήμα του.

