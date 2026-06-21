Φονικό πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκε στη χερσόνησο της Κριμαίας, αφήνοντας πίσω του θύματα και δεκάδες τραυματίες.

Την είδηση έκανε γνωστή ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι από την ουκρανική επίθεση με drones έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι οι τραυματίες ανέρχονται στους είκοσι οκτώ, με το περιστατικό να προσθέτει νέες απώλειες στο μέτωπο της νότιας Ουκρανίας, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία περιοχή.

Παράλληλα οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ στη Ρωσία ανακοίνωσαν ότι ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοίχισε τη ζωή ενός ανθρώπου σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο και προκάλεσε πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου.

Η υπηρεσία οχηματαγωγών πλοίων στο Στενό του Κερτς, που χωρίζει την Κριμαία από την περιφέρεια Κρασνοντάρ, τέθηκε προσωρινά σε αναστολή, σύμφωνα με τις αρχές.