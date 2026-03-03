Πυρκαγιά ξέσπασε στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις στη διπλωματική συνοικία, στο δυτικό τμήμα της πόλης, όπου βρίσκονται πολλές ξένες πρεσβείες. Ένας από αυτούς ανέφερε πως είδε στήλη καπνού να υψώνεται από την περιοχή.

 

 

Λίγο αργότερα η Αμερικανική Πρεσβεία στο Ριάντ εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε επίθεση από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), προκαλώντας «περιορισμένη πυρκαγιά».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η φωτιά περιορίστηκε άμεσα και ελέγχθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, χωρίς να αναφερθούν θύματα μέχρι στιγμής. Η περιοχή γύρω από την πρεσβεία παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι αμερικανικές Αρχές έχουν εκδώσει οδηγίες για την προστασία των πολιτών τους στη Σαουδική Αραβία.

Μέσω δεύτερης ανακοίνωσης της, η αμερικανική πρεσβεία στο Σαουδική Αραβία, συνέστησε σε όλους τους Αμερικανούς πολίτες στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών μέχρι νεωτέρας.

 

 

 

 


Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν συνεχίζει, σύμφωνα με αναφορές, επιθέσεις αντιποίνων σε χώρες του Κόλπου, ως απάντηση στους βομβαρδισμούς που αποδίδονται στις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ από το περασμένο Σάββατο.

 


Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για τα αίτια των εκρήξεων ή για τυχόν θύματα.

 

Δείτε live εικόνα από Ισραήλ και άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής:

Δείτε live εικόνα από το Ιράν

 

Κάμερα από την Ιερουσαλήμ

 

Δείτε live εικόνα από το Al Jazeera

 

