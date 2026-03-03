Πυρκαγιά ξέσπασε στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις στη διπλωματική συνοικία, στο δυτικό τμήμα της πόλης, όπου βρίσκονται πολλές ξένες πρεσβείες. Ένας από αυτούς ανέφερε πως είδε στήλη καπνού να υψώνεται από την περιοχή.

⚡️ ⭕️ Saudi: Smoke rises from the US embassy in Riyadh following a large explosion. pic.twitter.com/Y2w5x8yHuY — Middle East Observer (@ME_Observer_) March 3, 2026

Λίγο αργότερα η Αμερικανική Πρεσβεία στο Ριάντ εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε επίθεση από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), προκαλώντας «περιορισμένη πυρκαγιά».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η φωτιά περιορίστηκε άμεσα και ελέγχθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, χωρίς να αναφερθούν θύματα μέχρι στιγμής. Η περιοχή γύρω από την πρεσβεία παραμένει αποκλεισμένη, ενώ οι αμερικανικές Αρχές έχουν εκδώσει οδηγίες για την προστασία των πολιτών τους στη Σαουδική Αραβία.

Μέσω δεύτερης ανακοίνωσης της, η αμερικανική πρεσβεία στο Σαουδική Αραβία, συνέστησε σε όλους τους Αμερικανούς πολίτες στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών μέχρι νεωτέρας.

The @SecRubio @StateDept urges Americans to DEPART NOW from the countries below using available commercial transportation, due to serious safety risks. Americans who need State Department assistance arranging to depart via commercial means, CALL US 24/7 at +1-202-501-4444 (from… pic.twitter.com/vdplAik2Sq — Assistant Secretary Mora Namdar (@AsstSecStateCA) March 2, 2026

JUST IN 🇮🇷🇺🇸: A Fire in the U.S. Embassy in Riyadh, Saudi Arabia, US official: The US embassy in Saudi Arabia has been damaged due to an attack. It appears that the attack was carried out by a drone. Via: Axios https://t.co/3XpwLAc7va pic.twitter.com/Bxx3UBCd1S — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) March 3, 2026



Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν συνεχίζει, σύμφωνα με αναφορές, επιθέσεις αντιποίνων σε χώρες του Κόλπου, ως απάντηση στους βομβαρδισμούς που αποδίδονται στις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ από το περασμένο Σάββατο.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για τα αίτια των εκρήξεων ή για τυχόν θύματα.

