Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε εκ νέου η ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς μια σειρά από ισχυρές εκρήξεις αναστάτωσε το κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρει το Reuters, oι τοπικές αρχές ενεργοποίησαν αμέσως τις σειρήνες αεροπορικού κινδύνου, προειδοποιώντας τους κατοίκους για την προσέγγιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Την ίδια ώρα, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα και άρχισαν να επιχειρούν για την αναχαίτιση των εχθρικών drones, με τις δυνάμεις ασφαλείας να καταβάλλουν προσπάθειες για την απόκρουση της επίθεσης και την προστασία των κρίσιμων υποδομών της περιοχής.

Tελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως στήλη μαύρου καπνού υψώθηκε από την περιοχή του Πανεπιστημίου.