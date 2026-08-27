Συναγερμός σήμανε στη βόρεια κουρδική περιοχή του Ιράκ έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία κινητοποίησε τις τοπικές αρχές ασφαλείας.

Σύμφωνα με διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, το επεισόδιο σημειώθηκε κοντά στο χωριό Μπανταλιάν, στην περιοχή Σοράν που υπάγεται στο κυβερνείο της Ερμπίλ.

Αναφορές από το πεδίο να κάνουν λόγο για εμπλοκή δύο συνολικά drones. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τουλάχιστον ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκε, προκαλώντας την εκδήλωση πυρκαγιάς στο σημείο της πτώσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και τις πληροφορίες από πηγές ασφαλείας, από το περιστατικό δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την προέλευση των αεροσκαφών.