Συναγερμός σήμανε στις Αρχές έπειτα από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στο Πρέστον της Μελβούρνης, στην Αυστραλία. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έως και τέσσερα άτομα φέρεται να έχουν πέσει θύματα της επίθεσης, με το ένα από αυτά να είναι βαριά τραυματισμένο.

4 people have reportedly been stabbed in a terrifying incident at Northland Shopping Centre in Preston. #Victoria #Australia #knife_attack_stabbinghttps://t.co/MDHOj3TRVx

